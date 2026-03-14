「厳しい試合になるのは分かっていました」韓国に６失点大敗。ウズベクDFが力強く再起を誓う「もっと強くなって戻ってきます」【女子アジア杯】
４強進出は果たせなかった。
ウズベキスタン女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で韓国女子代表と対戦。前半に２失点、後半に４失点し、０−６の完敗を喫した。
試合後のフラッシュインタビューに、DFホリダ・ダダボエワが対応。「韓国戦が厳しい試合になることは事前に分かっていました。そのための準備もしてきました」と明かす。
だが、結果に結びつけることはできなかった。悔しさを滲ませながらも「我々はまた戻ってきます。神が望むなら、もっと強くなって戻ってきます」と力強く再起を誓った。
躍進を遂げた大会でもあった。「アジアカップでこの段階まで進めたのは初めてです。私たちにとって大きな経験になりました」という。そして「次のアジアカップでは、ウズベキスタンはさらに良く、さらに強くなって参加するでしょう」と、将来への自信をのぞかせた。
もっとも、まだ戦いは残っている。準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフがあり、勝利すれば来年の女子ワールドカップに出場できる。相手は、日本対フィリピンの敗者だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
ウズベキスタン女子代表は現地３月14日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で韓国女子代表と対戦。前半に２失点、後半に４失点し、０−６の完敗を喫した。
試合後のフラッシュインタビューに、DFホリダ・ダダボエワが対応。「韓国戦が厳しい試合になることは事前に分かっていました。そのための準備もしてきました」と明かす。
だが、結果に結びつけることはできなかった。悔しさを滲ませながらも「我々はまた戻ってきます。神が望むなら、もっと強くなって戻ってきます」と力強く再起を誓った。
躍進を遂げた大会でもあった。「アジアカップでこの段階まで進めたのは初めてです。私たちにとって大きな経験になりました」という。そして「次のアジアカップでは、ウズベキスタンはさらに良く、さらに強くなって参加するでしょう」と、将来への自信をのぞかせた。
もっとも、まだ戦いは残っている。準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフがあり、勝利すれば来年の女子ワールドカップに出場できる。相手は、日本対フィリピンの敗者だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー