グラビアアイドルの白濱美兎さんのSPA!デジタル写真集「白濱美兎 ふわふわバストのしろうさぎ」がリリースされ、誌面カットが公開されました。



【写真】天使降臨！夕暮れの浜辺の白濱美兎さん

白濱さんは2023年に美少女図鑑AWARD2023で3冠を獲得する。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーでグラビア界を席巻。各誌の表紙を飾っています。



タイトルの通り、表紙はふわふわバストをババンと露出したビキニカットです。ページをめくると、海浜浴場で楽しむ瞬間が切り取られています。麦わら帽子とワンピースを着て砂浜を歩く様子を、下からのアングルで撮影すると、小さなお顔より大きな93センチバストに目を奪われます。海水浴を楽しむシーンでは、ピンクの紐パンビキニ姿で髪を結い、まぶしい笑顔を見せながらちゃぷちゃぷする様子に心が躍ります。楽しんだ後に訪れた夕暮れをバックに、照れくさそうに微笑み輝く魅惑のカラダに心が引きつけられます。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：菊地文子）



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）