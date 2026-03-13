俳優の坂上忍が１３日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、妻から離婚を切り出されていることを明かし、スタジオが騒然となった。

番組ラスト、投扇興で敗戦した坂上が１分のフリートークを行うこととなり、坂上は「『坂上どうぶつ王国』の収録でしゃべったらカットされた話。お昼にはそぐわない話ですけど」と切り出し「リアルな話です。何も笑えません」「先日、友人とお酒を飲みに行きました。途中から記憶がなくなりました。家に帰りました。翌朝目が覚めると、奥さんの顔を見たときに、これはなにかあったなとすぐに感じました」と淡々と振り返った。

そして「何かございましたか？と聞きました。あなたは何も覚えてませんね？はい覚えていません」というやり取りの後「お昼に申し訳ありません。トイレを間違えてちょっと階段でしてしまったらしく…」とまさかの大失態を告白。「奥さんが本当に真顔で『離婚してください』って言われました。まだ解決していない。この間のことなんだもん」といったところでスタジオ騒然。ハライチ澤部佑が「最悪の週末！」と叫び、番組は終わってしまった。