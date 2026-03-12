¥¶¥é ¥Û¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥¥ó¥°¤È¥³¥é¥Ü¡¡¿¿ï«¤Î²ÖÉÓ¤ä¥ª¥Ë¥¥¹¤ÎÈ¢¤Ê¤ÉÈ¯Çä
¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¸å¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÊ¬Ìî¤ØÅ¾¿È¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤Ø³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÌò³ä¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡ÖArranging Things¡×¤òRizzoli¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥À¥ó¡¦¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¡×¤òÃåÁÛ¸»¤È¤·¡¢´ï¡¢¥é¥ó¥×¡¢¿¤Âæ¡¢¥È¥ì¡¼¡¢È¢¡¢°ìÅÀÊª¤ÎÄ¦¹ï¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¡Ö»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¡×¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¡£Æ©ÌÀ´¶¤ÈÉÔÆ©ÌÀ´¶¡¢¸÷Âô´¶¤È¥Þ¥Ã¥È´¶¡¢½Å¸ü¤µ¤Èµ±¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¿¿ï«¤äÆ¼¤Î²ÖÉÓ¤ä¥é¥ó¥×¡¢¥ª¥Ë¥¥¹¤ÎÈ¢¡¢Æú¿§¤Î¼ê¿á¤¥¬¥é¥¹¤Î´ï¤Ê¤ÉÁ´35·¿¤òÂ·¤¨¤ë¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï4790¡Á29Ëü9900±ß¡£
