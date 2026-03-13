4月11日より日本テレビ系で放送がスタートする町田啓太主演の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』に比嘉愛未が出演することが決定した。

本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした新たなヒューマンドラマ。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役で町田が主演を務め、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香が演じる。脚本は、『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）の徳尾浩司が手がける。

比嘉が演じるのは、浮田タツキの元妻で、現在はシングルマザーの藤永優。比嘉は出演に際し「私自身、多感な幼少期を過ごし、『学校に行きたくない』『どうして分かってもらえないのだろう』と大人に対して感じていた時期がありました。自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています」とコメントを寄せた。

比嘉愛未 コメント台本を拝読し、深く心を動かされました。私自身、多感な幼少期を過ごし、「学校に行きたくない」「どうして分かってもらえないのだろう」と大人に対して感じていた時期がありました。自分の内側に閉じこもり、未来がぼんやりとして、どこへ向かえばいいのか分からない。そんな漠然とした不安を抱えていたことを、今でも覚えています。本作が描こうとしている想いに触れたとき、あの頃の自分がそっと救われるような感覚がありました。社会が変化している今だからこそ、子どもたちに向き合う私たち大人の姿勢も、改めて問い直されているのだと感じています。藤永優という役には、大きな責任と使命を感じています。誠実に、そして真摯に向き合いながら演じることで、この作品が誰かの心にやさしく寄り添うものとなるよう、精一杯努めてまいります。（文＝リアルサウンド編集部）