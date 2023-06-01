米ファナティクス社が発表

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が衝撃の新記録を打ち立てた。世界に1枚しかないトレーディングカードが520万ドル（約8億2800万円）で売却され、現代野球トレーディングカード史上最高額を更新したと、仲介した米ファナティクス社が12日に発表した。

新記録を樹立したのは、米老舗カード会社「トップス」が販売する「ボウマン・クローム・ドラフト・ピック・オートグラフ」のスーパーフラクター版。ジャッジのサインが入っている。

米ファナティクス社のコレクションアイテム専門Xは12日、「速報：2013年アーロン・ジャッジ ボウマン・クローム・ドラフト 1/1 スーパーフラクター・オートグラフの、520万ドルのプライベートセールを我々がたった今仲介したことを、興奮とともに発表する。現代野球カードにおける史上最高の売却額が更新された」と伝えた。

さらに、「ジャッジは、トレーディングカードが500万ドル以上で売却された歴史上の野球選手として、ホーナス・ワグナー、ベーブ・ルース、そしてミッキー・マントルの仲間に加わる」と500万ドル超で売却されたのは史上4選手目だと説明した。



