中東情勢の悪化を受けて、私たちの生活に欠かせない石油の供給に不安が広がっています。今後、どこまで価格が上がるのか、政府はどうやって価格を下げようとしているのか、解説します。

■20日ごろから原油供給が大幅減少か

日本は現在原油の9割以上を中東に依存している状況です。中東から日本への輸送は約20日かかりますが、ホルムズ海峡が事実上の封鎖となったことで、経産省によると今月20日ごろから原油の供給が大幅に減少するとみています。

そして早くもガソリン価格に変化が出ています。11日夜、神奈川県横浜市ではレギュラーガソリンの価格を152円から181円に29円値上げしたガソリンスタンドもありました。

──今後、どこまで価格が上がりそうですか？

「ニッセイ基礎研究所」の主席エコノミスト上野剛志さんによると、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった4年前のような原油価格の状況が1週間続いた場合、いまの為替水準だと1リットルあたり227円になる見込みだということです。

■価格、どう下げる？政府“2つの方法”

──政府はどうやって価格を下げようとしているのですか？

政府は2つの方法で価格を下げようとしています。それが「ガソリンへの補助金」と「石油備蓄の放出」です。

補助金について、経産省は全国平均価格が170円程度に抑えられるよう19日から、ガソリンの元売り各社に対して補助金の支給を始めると発表しています。財源は燃料補助基金の残高、2800億円を使うということです。

そして石油備蓄の放出については、国が保有する国家備蓄と、法律に基づき企業などが保有する民間備蓄がありますが、16日にもまずは民間備蓄を15日分。その後、国家備蓄を当面1か月分放出するとしています。今回の放出は過去最大規模で、2022年のロシアによるウクライナ侵攻以来です。

■エコノミスト「日本の備蓄は国際的にも多い方」

──日本の備蓄はどれくらいあるのでしょうか？

資源エネルギー庁によると日本の石油備蓄は、国と民間分など合わせて254日分あるということです。

「ニッセイ基礎研究所」の上野さんによると、「日本の備蓄量は国際的にみても多い方。足りない場合、他の産油国であるアメリカなどからの輸入を増やすのでは」と話しています。

──日本の備蓄が減ってくるということは、他の国はもっと大変な状況ですよね？

上野さんは、日本の備蓄が底をつく前に、産油国ではないアジア諸国がこぞってアメリカなどに頼る状況になるので、石油の取り合いになるかもしれないと話していました。