向井康二＆津田篤宏がMC初タッグ！「観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…」（津田）「ゴイゴイスー！！！」（向井）
向井康二（Snow Man）と津田篤宏（ダイアン）がMCとして初タッグを組む番組『その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～』が、3月15日12時からテレビ東京で放送される。
■予定のぞき見ドキュメントバラエティ
誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味溢れる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティとなっている。
MCを務めるのは、初タッグとなる向井康二（Snow Man）と津田篤宏（ダイアン）。ゲストには森田哲矢（さらば青春の光）、「おひなさま」こと長浜広奈が登場する。
■向井康二＆津田篤宏 コメント
Q. おふたり一緒でのMCはどうでしたか？
津田：やっと来たかと！ テレビであんまり一緒になることはないんですけど、初めて…まさかのテレ東さんで…（笑）まさかってことではないですけどありがとうございます！ よかったよね!?
向井：楽しかった！
津田：面白かったよね！ いい番組なので観てほしいと思います。
向井：ぜひ皆さん観てください！
Q. 印象的なVTRはありましたか？
津田：全部です！ 1秒もまばたき厳禁！
向井：津田さん結構まばたきしてましたよ（笑）
津田：放送はお昼でしょ？ お昼時には最高！
向井：12時から放送なんでね、VTRも面白いのでね！
Q. 番組をご視聴になる皆様へメッセージをお願いします。
向井＆津田：皆さん観てくださいよ～！
津田：観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…
向井：ゴイゴイスー！！！
■番組情報
テレビ東京『その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～』
03/15（日）12:00～12:54
※放送後TVerなどで見逃し配信
MC：向井康二（Snow Man）、津田篤宏（ダイアン）
進行：古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー）
ゲスト：森田哲矢（さらば青春の光）、長浜広奈
