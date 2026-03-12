向井康二＆津田篤宏がMC初タッグ！「観てくれた方にはスッゴイゴイゴイ…」（津田）「ゴイゴイスー！！！」（向井）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

向井康二（Snow Man）と津田篤宏（ダイアン）がMCとして初タッグを組む番組『その日、どんな日？～気になる予定を追ってみた～』が、3月15日12時からテレビ東京で放送される。

■予定のぞき見ドキュメントバラエティ

誰もが毎日何気なく使っている「カレンダー」。そこには、その人の仕事、生活、性格、そして人生までが詰まっている。本番組は、街ゆく人や気になる職業の人に「予定を拝見させてください！」と直撃。予定の書き方、妙なフレーズの予定、謎の空白…そこから浮かび上がる、“なんだか気になるその日”に密着し、思いもよらない現場やドラマ、そして人間味溢れる瞬間に出会っていく。たった1日の予定から、その人の人生が立ち上がる、予定のぞき見ドキュメントバラエティとなっている。

MCを務めるのは、初タッグとなる向井康二（Snow Man）と津田篤宏（ダイアン）。ゲストには森田哲矢（さらば青春の光）、「おひなさま」こと長浜広奈が登場する。

■向井康二＆津田篤宏 コメント