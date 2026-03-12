JO1、新CMソングに新曲「Breezy Love」が決定 木全翔也＆金城碧海が書き下ろし
【モデルプレス＝2026/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）がブランドアンバサダーを務めるセルフケアブランドが12日より新CMを公開。CM曲に木全翔也＆金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろしの楽曲『Breezy Love』が決定した。
【写真】JO1メンバー、サプライズに照れ
今回の新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は新コンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を体現するように、メンバーが空中にふわりと舞い上がる映像となった。JO1が重力から解き放たれたように、しなやかに、そして軽やかに舞う姿は、新しい同ブランドが届ける悩みから解放されたやわらかな髪を表現している。
そしてCM曲には、同日18時に配信がスタートする木全＆金城が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろしの楽曲『Breezy Love』を採用。映像とともにやさしく包み込むようなメロディと軽やかなサウンドが、同ブランドの世界観をより一層盛り上げる。
同ブランドでは初のメンバー作詞作曲のタイアップ曲ということで、木全は「自分の作った楽曲が、Soruleのリブランディングという記念のタイミングで選ばれて、素直にめちゃくちゃ嬉しいです！」とコメント。さらにJAM（JO1のファンネーム）に聞いてほしいポイントを聞くと、「全部推しポイントです（笑）。メンバーの声もとても楽曲とマッチしているのと、歌詞も新しくなったSoruleのやわらかさが伝わるような歌詞にしました。特に、インストは本当に細かい部分にもこだわって作ったので、インストバージョンだけでも出したいくらいお気に入りポイントです！」と楽曲に込めた想いを明かした。
新CMではメンバーそれぞれの髪のやわらかさを最大限に引き出すようなヘアセットに。モニターに映る自分の姿を見た白岩瑠姫は、「新しくなったSoruleにぴったりの髪の綺麗さ！この日のために仕上げてきました！」と笑顔でコメントしていた。
新CMはメンバー1人1人がトランポリンを使い、ジャンプした瞬間のポーズを合成するという方法で撮影。空中でやわらかなポーズと表情を同時に決めるという難易度の高い撮影だったが、持ち前の運動神経の良さと集中力で、次々とポーズを決めていくメンバーたち。撮影の合間には、トランポリンで無邪気に遊ぶ姿も見られ、終始笑顔あふれる和やかな現場となった。（modelpress編集部）
