100均で何気なく買ったら爽快！「あの苦労は一体…」もっと早く出会いたかったキッチングッズ

トウモロコシの粒をきれいに取り除くのって意外と大変ですよね。包丁だと危ないし、実が残ってしまうことも…。そんな悩みをダイソーの『コーンピーラー』が解消してくれました！トウモロコシに当てがい、スライドさせるだけで面白いくらいに粒が取れる便利なグッズ。楽なうえ、ちょっとした爽快感も味わえますよ！

商品情報

商品名：コーンピーラー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131762570

トウモロコシの粒をきれいに取り出せる！ダイソーの『コーンピーラー』

ダイソーといえばユニークなキッチングッズも揃っていて、「こんなのあるの！？」と驚かされるような商品に出会えることもありますよね。

またしてもキッチングッズ売り場で気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは『コーンピーラー』という商品。トウモロコシの粒をつぶさずに、きれいに取り出せるアイテムです。

普通のピーラーと違って、刃の部分がギザギザになっているのが特徴。

これによって、トウモロコシの粒の根元にグッと入り込み、しっかり掻き出せるという仕組みになっています。

スライドさせるだけで面白いように粒が取り出せる！

包丁で粒をそぐ方法もありますが、実が残ることがあったり、不安定になるので危ないなと感じることが何度もありました。

これなら安全に粒をそぐことができるので、怪我の心配も軽減されます。

早速使おうと思ったのですが、今はトウモロコシの旬から外れているため、生のトウモロコシを入手できず…。今回は市販の水煮を使用しました。

トウモロコシを容器に立てる、あるいは平らに置き、手で押さえながら刃をトウモロコシの粒3つ分に当てます。

力を込めて上から下にスライドさせると、粒がスンッと取れます。

刃が入りにくい場合は、引っかかりが良い場所を探すと良いですよ。

水煮を使っているので少し粒が潰れてしまっていますが、当てて引くだけで面白いように粒が外れていきます。

一気にきれいに取れて気持ちがいいです！ちょっとした爽快感を味わえます。

今回は、ダイソーの『コーンピーラー』をご紹介しました。

トウモロコシの粒を無駄なく安全に取り出せるので、持っておいて損はないかと思います！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。