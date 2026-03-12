100均で何気なく買ったら爽快！「あの苦労は一体…」もっと早く出会いたかったキッチングッズ
商品情報
商品名：コーンピーラー
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4549131762570
トウモロコシの粒をきれいに取り出せる！ダイソーの『コーンピーラー』
ダイソーといえばユニークなキッチングッズも揃っていて、「こんなのあるの！？」と驚かされるような商品に出会えることもありますよね。
またしてもキッチングッズ売り場で気になる商品を見つけました！
今回ご紹介するのは『コーンピーラー』という商品。トウモロコシの粒をつぶさずに、きれいに取り出せるアイテムです。
普通のピーラーと違って、刃の部分がギザギザになっているのが特徴。
これによって、トウモロコシの粒の根元にグッと入り込み、しっかり掻き出せるという仕組みになっています。
スライドさせるだけで面白いように粒が取り出せる！
包丁で粒をそぐ方法もありますが、実が残ることがあったり、不安定になるので危ないなと感じることが何度もありました。
これなら安全に粒をそぐことができるので、怪我の心配も軽減されます。
早速使おうと思ったのですが、今はトウモロコシの旬から外れているため、生のトウモロコシを入手できず…。今回は市販の水煮を使用しました。
トウモロコシを容器に立てる、あるいは平らに置き、手で押さえながら刃をトウモロコシの粒3つ分に当てます。
力を込めて上から下にスライドさせると、粒がスンッと取れます。
刃が入りにくい場合は、引っかかりが良い場所を探すと良いですよ。
水煮を使っているので少し粒が潰れてしまっていますが、当てて引くだけで面白いように粒が外れていきます。
一気にきれいに取れて気持ちがいいです！ちょっとした爽快感を味わえます。
今回は、ダイソーの『コーンピーラー』をご紹介しました。
トウモロコシの粒を無駄なく安全に取り出せるので、持っておいて損はないかと思います！ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。