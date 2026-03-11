ガッツリいきたい日に、とんかつだけじゃ終わらせない！かつやでチャーシュー×ベーコン×ボロニアソーセージ参戦
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「ウルトラエッグカツ定食」「ウルトラエッグカツ丼」を2026年3月13日(金)より期間限定で販売を開始する。
■チャベソー！？って何？
肉好きに告ぐ。頑張っていると無性にチャーシューエッグとベーコンエッグとソーセージエッグとロースカツを一緒に食べたくなる気分の時ありますよね？
そんな時はかつやの「ウルトラエッグカツ丼」がぴったり！
チャベソーって何？それは、チャーシューベーコンソーセージのこと。覚悟して食べてください。
■チャベソーエッグ⇒ウルトラエッグ
かつやではお客様が注文しやすいように「ウルトラエッグカツ丼」と名付けた。
見た目のインパクトとは裏腹に甘辛醤油タレにブラックペッパーのシンプルな王道の味付け。
目玉焼きをくずしながら食べてもらいたい商品とのこと。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇ウルトラエッグカツ丼
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
〇ウルトラエッグカツ定食
通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円
【テイクアウトメニュー】
〇ウルトラエッグカツ丼弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇ウルトラエッグカツ弁当
通常店舗：990円(税込1,069円)/券売機店舗：税込1,090円
〇その他メニュー
