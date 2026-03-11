この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが運営するYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【甘いものがやめられない40代へ】スイーツ我慢しないで痩せる！150kcal以下のりんごとイチゴの春スイーツ３品。」と題した動画を公開しました。ダイエット中でも「甘いものが食べたい！」という悩みに応える、りんごを使った罪悪感ゼロのスイーツレシピを3品紹介しています。

動画の冒頭でよしかさんは、ダイエット中に甘いものを我慢できず、リバウンドしてしまうという多くの人の悩みに触れ、「甘いものを我慢せず痩せられる！」りんごレシピを考案したと語ります。

りんごの食べ痩せポイントは「噛み応え」。よく噛むことで満腹感を得やすくなると説明します。また、皮には食物繊維やポリフェノールが豊富なため、皮ごと食べるのがコツだといいます。残留農薬が気になる場合は、「粗塩」で皮の表面をこするように洗うと綺麗に取れるという裏ワザも紹介されました。

動画では、このりんごを使って3品のスイーツを調理します。
1品目は、濃厚なギリシャヨーグルトを生クリーム代わりに使用した「いちごとリンゴのパフェ風」。グラスの側面にスライスしたいちごといちごを貼り付け、ヨーグルトと交互に重ねていくだけで、見た目も華やかな一品が完成します。

2品目は「リンゴとバナナのシナモンケーキ風」。薄切りにしたりんごの間にバナナを挟んで重ね、蒸し器で蒸します。よしかさんによると、加熱されたバナナが「スポンジ生地みたい」な食感と甘みになるそうです。

3品目は「蒸しリンゴのヨーグルト添え」。一口大に切ったりんごといちごを蒸し、コンポート風に仕上げます。いちごを蒸すことで「イチゴジャムが蒸籠でできる！」と、その手軽さをアピール。ギリシャヨーグルトとアーモンドを添えれば、食感も楽しい一皿になります。

完成した3品を前に、よしかさんは「春のスイーツパラダイス！」「デザートバイキングみたい！」と嬉しそうな表情を見せました。

ダイエット中に甘いものが欲しくなった時、市販のお菓子から手作りスイーツに置き換えることで、心も体も満たされるかもしれません。ゆっくり味わって食べる時間も楽しんでみてはいかがでしょうか。

