「かっぱ寿司」で春フェアが開催！　人気ネタ3種をお得に食べられる”食べ比べシリーズ”が登場

回転寿司チェーン『かっぱ寿司』からお得な春メニューが登場する。2026年3月12日から売り出されるのは、「3種の食べ比べシリーズ」。多彩なネタを楽しめるというが、いったいどんなラインナップなのか。

普段食べないネタにも挑戦、シェアしても◎

2026年3月12日から開始する「かっぱの春定番」から、3種の食べ比べシリーズが登場。計4つの食べ比べセットがあり、人気のネタから挑戦ネタまで揃う。

2026年3月12日開始！ 「かっぱの春定番 3種の食べ比べシリーズ」

かっぱ寿司で人気のまぐろを食べ比べできる「3種のまぐろ食べ比べ」は、「赤身の味わいや、『びん長』のさっぱりとしながら本来の旨み、そしておこさまにも人気の『ねぎとろ』を一皿でお楽しみいただけます」と同社が紹介。160円という手頃な価格がうれしい。

「3種のサーモン食べ比べ」は、「とろけるような脂がのった『とろサーモン』と、店内切付の『サーモン』、さらにアボカドオニオンマヨを乗せ食感も楽しめるセットに」（同社）。

「人気の『ねぎとろ』、とろっとした食感の『オクラいかめかぶ』とねばねば食感の『納豆』」（同社）をセットにした「3種のとろねば軍艦食べ比べ」は、ねばねば好きにはたまらない組み合わせだ。

「3種の貝食べ比べ」は、つぶ貝、赤貝、平貝のセット。「噛むたびに広がる旨みと磯の風味をぜひこの機会にお楽しみください」と同社はアピール。味だけでなく食感の違いも楽しめそうだ。

いろんなネタを少しずつ食べたいという願いも叶える食べ比べシリーズ。普段あまり食べないようなネタにも挑戦しやすい。家族や友達とシェアするのも良いだろう。

また、『かっぱ寿司』では「一貫提供」や「シャリハーフ」といったサービスを行っており、いろんなネタを少しずつ食べたい人や炭水化物を控えたい人におすすめしている。さまざまな楽しみ方ができるのも同社の魅力だ。

一貫提供＆シャリハーフ

かっぱの春定番 3種の食べ比べ メニュー一覧

■3種のまぐろ食べ比べ 3貫160円（税込）

■3種のサーモン食べ比べ 3貫240円（税込）〜

■3種のとろねば軍艦食べ比べ 3貫160円（税込）〜

■3種の貝食べ比べ 3貫330円（税込）〜

販売期間：2026年3月12日〜

販売場所：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

※天候や入荷状況により品切れや販売終了の場合あり

※一部店舗では価格が異なる

【画像】かっぱ寿司 3種食べ比べメニュー一覧（6枚）