秋野暢子、自家製いちごジャム使った朝の食卓披露「フルーツいっぱいで健康的」「朝から素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】女優の秋野暢子が3月10日、自身のInstagramを更新。自家製のいちごジャムを塗ったトーストなどの彩り鮮やかな朝の食卓を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「彩りもボリュームもばっちり」手作りジャムトースト・フルーツヨーグルトなど並んだ朝食
秋野は「今朝は自家製いちごジャムで朝ご飯です」とコメントし、真っ赤に熟したいちごを使った自家製ジャムを塗ったトースト、バナナなどのフルーツやきな粉が入ったヨーグルト、メロゴールドなどが並ぶ豪華な朝食を披露。手作りのジャムについては「甘さ控えめで、いちごの自然な甘さが美味しいです」と感想をつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「ジャムのレシピ知りたい」「フルーツいっぱいで健康的」「朝から素敵」「真似したい」「彩りもボリュームもばっちり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋野暢子、手作りいちごジャムの朝食披露
◆秋野暢子の投稿に反響
