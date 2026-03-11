知っておきたい日韓結婚のリアル。過去10年で最多を記録した3つの理由とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
東大博士課程に在籍するパクくん氏が、自身のYouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「【衝撃】なぜ今、日韓結婚が急増？日本人が選ばれる3つの理由」と題した動画を公開。日本人女性と韓国人男性の結婚が急増している背景について解説した。
パクくん氏はまず、韓国統計庁の最新データを引用し、日本人女性と韓国人男性の結婚件数が前年比で40%増加し、過去10年間で最多記録を更新した事実を提示した。その上で、この現象の背景には「お互いの文化理解度が高まってきた」「簡単に出会えるようになった」「結婚の価値観が一致した」という3つの理由があると分析する。
一つ目の「文化理解度の向上」について、パクくん氏はコロナ禍が大きなきっかけになったと指摘する。かつて韓国のイメージは「焼肉、キムチ、冬のソナタくらいで止まっていた」が、Netflixの普及により「愛の不時着」や「梨泰院クラス」といった韓国ドラマが多くの日本人に視聴され、文化や生活様式への理解が飛躍的に深まったという。氏は「文化って情報じゃなくて感情なんですよね。感情をともに体験することで、理解ではなく共鳴が起きる」と述べ、コンテンツを通じた感情の共有が心理的な距離を縮めたと解説した。
二つ目の理由は「出会いのハードルの低下」である。今や恋の始まりは「スマホの画面の中」が主流となり、言語交換アプリや国際交流に特化したマッチングアプリが急増している。これにより、地理的な制約を超えて簡単につながれるようになった。また、日本から韓国への語学留学も増加傾向にあり、現地での出会いも増えているとパクくん氏は語る。
三つ目の理由として、日韓の「結婚観の違い」を挙げる。韓国では結婚に際し、持ち家や年収、親族との関係など、様々な条件が問われるプレッシャーが存在するという。一方、日本の結婚文化には「一緒に頑張ろうという考え方」が根底にあり、恋愛の延長線上に自然と結婚を描きやすい「柔らかさ」があると分析。「条件より人柄を見てくれる」と感じる韓国人男性が増えていることが、国際結婚を後押ししている一因だと結論付けた。
パクくん氏はまず、韓国統計庁の最新データを引用し、日本人女性と韓国人男性の結婚件数が前年比で40%増加し、過去10年間で最多記録を更新した事実を提示した。その上で、この現象の背景には「お互いの文化理解度が高まってきた」「簡単に出会えるようになった」「結婚の価値観が一致した」という3つの理由があると分析する。
一つ目の「文化理解度の向上」について、パクくん氏はコロナ禍が大きなきっかけになったと指摘する。かつて韓国のイメージは「焼肉、キムチ、冬のソナタくらいで止まっていた」が、Netflixの普及により「愛の不時着」や「梨泰院クラス」といった韓国ドラマが多くの日本人に視聴され、文化や生活様式への理解が飛躍的に深まったという。氏は「文化って情報じゃなくて感情なんですよね。感情をともに体験することで、理解ではなく共鳴が起きる」と述べ、コンテンツを通じた感情の共有が心理的な距離を縮めたと解説した。
二つ目の理由は「出会いのハードルの低下」である。今や恋の始まりは「スマホの画面の中」が主流となり、言語交換アプリや国際交流に特化したマッチングアプリが急増している。これにより、地理的な制約を超えて簡単につながれるようになった。また、日本から韓国への語学留学も増加傾向にあり、現地での出会いも増えているとパクくん氏は語る。
三つ目の理由として、日韓の「結婚観の違い」を挙げる。韓国では結婚に際し、持ち家や年収、親族との関係など、様々な条件が問われるプレッシャーが存在するという。一方、日本の結婚文化には「一緒に頑張ろうという考え方」が根底にあり、恋愛の延長線上に自然と結婚を描きやすい「柔らかさ」があると分析。「条件より人柄を見てくれる」と感じる韓国人男性が増えていることが、国際結婚を後押ししている一因だと結論付けた。
関連記事
「自販機が神すぎる」は序の口？韓国人が日本旅行で体験したカルチャーショック15連発。
「韓国でK-POPを聞く若者は意外と少ない」東大博士課程の韓国人留学生が語る、日韓の“人気の格差”の現実
韓国人が日本語を9年学んでも、『日本人のように話せない理由7選』。東大博士課程の韓国人が解説
チャンネル情報
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。