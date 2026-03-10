【カルディ】「可愛いので思わずゲット」2026年の『いちごバッグ』は実用性も抜群。

カルディコーヒーファームは2026年3月6日に、毎年恒例の「いちごバッグ」を発売しました。

Xでは、購入者から「今年も買ってしまった」「可愛いので思わずゲット」「小さい方の保冷バッグが欲しくて買ったよ」「キャリーケースに付けて使えるみたいで嬉しい」「買えて良かった！」といった声が上がっています。

3月10日現在、オンラインストアでは「在庫なし」の状態です。気になる人は近くの店舗を探してみてください。

キャリーケースに取り付けられる

オリジナルのいちご柄トートバッグに、いちご味の商品を詰めた商品です。今年は、ハンディサイズのオリジナル保冷バッグも付いています。

価格は1998円です。

＜セット内容＞

・オリジナル 北海道いちごサワー（2本／各350ml）

・オリジナル いちごミルクポップコーン（1個）

・オリジナル 保冷バッグ

・オリジナル いちご柄トートバッグ

たっぷり荷物が入るいちご柄トートバッグは、肩がけ、手持ちができます。さらにキャリーケースのハンドルにも取り付けられる仕様で、使い勝手抜群！

ハンディサイズの保冷バッグは、お弁当や冷蔵食品の持ち運びに活躍してくれそうです。

お酒の「オリジナル 北海道いちごサワー」は、香りの高さが特徴の北海道産「すずあかね」の果汁を贅沢に使い、甘酸っぱく爽やかに仕上げています。

お菓子の「オリジナル いちごミルクポップコーン」は、いちごミルクのまろやかさでやさしい甘さが特徴です。

なお、小田急百貨店新宿店、アリオ西新井店、ロンモール布施店では取り扱いがありません。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）