【カルディ】「可愛いので思わずゲット」2026年の『いちごバッグ』は実用性も抜群。
カルディコーヒーファームは2026年3月6日に、毎年恒例の「いちごバッグ」を発売しました。
Xでは、購入者から「今年も買ってしまった」「可愛いので思わずゲット」「小さい方の保冷バッグが欲しくて買ったよ」「キャリーケースに付けて使えるみたいで嬉しい」「買えて良かった！」といった声が上がっています。
3月10日現在、オンラインストアでは「在庫なし」の状態です。気になる人は近くの店舗を探してみてください。
キャリーケースに取り付けられる
オリジナルのいちご柄トートバッグに、いちご味の商品を詰めた商品です。今年は、ハンディサイズのオリジナル保冷バッグも付いています。
価格は1998円です。
＜セット内容＞
・オリジナル 北海道いちごサワー（2本／各350ml）
・オリジナル いちごミルクポップコーン（1個）
・オリジナル 保冷バッグ
・オリジナル いちご柄トートバッグ
たっぷり荷物が入るいちご柄トートバッグは、肩がけ、手持ちができます。さらにキャリーケースのハンドルにも取り付けられる仕様で、使い勝手抜群！
ハンディサイズの保冷バッグは、お弁当や冷蔵食品の持ち運びに活躍してくれそうです。
お酒の「オリジナル 北海道いちごサワー」は、香りの高さが特徴の北海道産「すずあかね」の果汁を贅沢に使い、甘酸っぱく爽やかに仕上げています。
お菓子の「オリジナル いちごミルクポップコーン」は、いちごミルクのまろやかさでやさしい甘さが特徴です。
なお、小田急百貨店新宿店、アリオ西新井店、ロンモール布施店では取り扱いがありません。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）