【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第４日の９日、アルペンスキー女子スーパー大回転（座位）で、前回北京大会覇者の村岡桃佳（トヨタ自動車）が今大会の日本勢メダル第１号となる銀に輝いた。

村岡の通算獲得メダル数は１０個となり、冬季パラでは同じアルペンスキーの大日方邦子と並ぶ日本人最多となった。立位の本堂杏実（コーセー）は１０位。同男子スーパー大回転（座位）では、鈴木猛史（カヤバ）が７位に入り、森井大輝（トヨタ自動車）は１１位。立位の小池岳太（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）は１６位だった。

「付け焼き刃」で銀メダル

通算メダル数で日本勢最多タイの１０個に伸ばした村岡。銀メダルを首にかけられると不思議な感じがした。「メダルってこんなに重たかったっけ」。２度のけがを経てこれが今季初レース。復帰までの苦しい道のりを思い浮かべた。

昨年４月の右肘脱臼に続き、１１月には左鎖骨を骨折するなどした。いずれもイタリアでの練習中に転倒した。２度目のけがから雪上練習に復帰したのは今年２月半ばで、滑りの感覚を取り戻すのが精いっぱいだった。７日の滑降を欠場し、この日を迎えた。

自ら「付け焼き刃」と表現する状態だが、難コースに対し「攻めたラインはハードすぎる」と冷静に分析。要所で緩やかにターンしてリスクを防ぎつつ、膨らみすぎもしない無駄の少ない滑りでフィニッシュした。優勝したスペイン選手と約６秒差の２位で、スーパー大回転では３大会連続の表彰台となった。

転倒の恐怖心とも闘いながらの完走で、「ゴールできたのは上出来」と胸をなで下ろした。プレートで固定した鎖骨は完全にくっついたわけではない。体の状態も見極めた上でのギリギリの滑りでもあった。

けがの連続で強いアスリートであり続ける信条が揺らぎ、焦りもあった中でのメダル。力を出し切ったわけではないと悔しさを見せつつ、「この後のレースに生かせることは多い。スキーは楽しかったので、次はレースを楽しみたい」。３連覇がかかる大回転を含めて、村岡のストーリーは続く。（佐藤雄一）

森井、２大会連続のメダル逃す

男子座位の森井は２桁順位に沈み、スーパー大回転での２大会連続のメダルはならなかった。コース中盤のターンでバランスを大きく崩したのが響いた。初戦の滑降も途中棄権に終わるなど苦戦が続く。「攻めないと結果が出ない。その準備をしてレースに臨む」と残り種目での挽回に向けて前を向いた。