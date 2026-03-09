総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
＜アーノルド・パーマー招待 最終日◇8日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞賞金総額は2000万ドル（約31億4000万円）の米国男子ツアーシグネチャーイベントは、最終ラウンドが終了した。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
日本勢は2人が出場した。38位で最終ラウンドを迎えた松山英樹は、3バーディ・3ボギーの「72」で回り、トータル1オーバー・41位タイ。27位から出た久常涼は、3バーディ・4ボギーの「73」と崩し、トータル1アンダー・33位タイで4日間を終えた。2位に1打差リードのトータル13アンダー・単独首位で最ラウンドに進んだダニエル・バーガーとアクシャイ・バティア（ともに米国）がトータル15アンダーで並び、プレーオフに突入。1ホール目にバーガーが2オン3パットのボギー、パーを奪ったバティアが勝利した。この日、1打差2位で迎えたバティアは、正規の18ホールは1イーグル・5バーディ・4ボギーの「69」をマーク。プレーオフを制し、2024年の「バレロ・テキサス・オープン」以来、2年ぶりとなるツアー通算3勝目を飾った。バティアは優勝賞金400万ドル（約6億2800万円）を手にした。2位にバーガー、トータル12アンダー・3位タイにコリン・モリカワ（米国）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）、キャメロン・ヤング（米国）が続いた。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）はトータル2アンダー・24位タイ。同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は第3ラウンドのスタート前に棄権した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
