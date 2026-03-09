ティム・ケネリーの長女、6歳になったフローレンスちゃんが来日

“天使”が再降臨した。野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に4-3で逆転勝利を飾った。中継したNetflixで映った6歳の少女が視聴者の注目を集めた。

その正体はオーストラリア代表の“野手キャプテン”ティム・ケネリー外野手の愛娘フローレンスちゃんだ。前回大会で「レッツゴー！ ダディ！」「レッツゴー！ ジョージ！」と大きな声で応援団を牽引するフローレンスちゃんが話題に。応援して周りのファンがそれに続く健気に応援し続ける姿がカメラで抜かれると、SNSで大バズリした。

当時は3歳だったが、6歳になった今大会も父の応援のために東京ドームに駆け付けた。試合を中継したNetflixでもオーストラリアのユニホームを着用して、観戦する姿が紹介された。

視聴したファンも大注目。「大きくなってる、かわいすぎる」「可愛すぎるだろ」「え、めっちゃ大きくなってる」「え！ 来てるんだ！！」と前大会から3年が経ち、成長に注目する声も大きかった。（Full-Count編集部）