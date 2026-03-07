アンミカ、木村拓哉の男前サプライズに感激「53年間で初めて」
モデルでタレントのアンミカが６日、オフィシャルブログを更新。俳優の木村拓哉の“男前すぎる”サプライズを明かした。
木村は、最強女子軍団“トークィーンズ”が待つスタジオに、男性ゲストが招かれるトークバラエティ『トークィーンズ』に出演。前回、前々回と２週にわたり木村の人生哲学が紹介され、 ３月５日の放送では“木村拓哉SP”完結編としてサプライズロケの模様が放送された。スタジオには、アンミカのほかに指原莉乃、いとうあさこ、若槻千夏、野々村友紀子、ファーストサマーウイカ、森香澄、３時のヒロイン（福田麻貴、かなで、ゆめっち）が最強女子軍団“トークィーンズ”として参加。
この日、「木村拓哉さんの優しさとサプライズ！」と題したブログを更新。「みなさま、ご無沙汰しております！突然濃い報告です！」と切り出し、「人生で一番サプライズなまさかのコーデ散歩へ行くことに？！！！」とロケでサプライズを受けたことを明かすとともに、スタジオで撮影した現在公開中の映画「教場〜Requiem」で主演を務める木村との集合ショットを公開。
アンミカは「誰かをコーデすることが多かったので、男性にコーデしてもらうことは初めて！！53年間で本当に初めて！！」と感激。「幾つになっても初めてってあるもんやねぇ。。！」と喜びをつづった。
さらに、大好きだというブランド「ヒステリックグラマー」と「RESTIR」に連れて行ってもらい、“カジュアルセクシー”なコーディネートを着用したことも報告。「今年一番早い誕生日プレゼントまで頂き、54歳が幸先よく心潤う年になりました」と感謝を述べた。
収録後には、木村から出演者全員へ「出演者全員にも実はサプライズ」があったという。フランスの調香師が、香水の都グラースの天然香料研究所「LMR社」の高品質な天然香料を使って繊細な香りを立たせているブランド「NONFICTION」のキャンドルと入荷するたびに即完売を繰り返すという人気のプラッシュキーホルダー「YUMEKUMO」を「トークィーンズの出演者全員の顔を思い浮かべながら、選んで一人一人に手渡しでプレゼントしてくださいましたよ」と明かし、「その心遣い。。。男前すぎるやろ〜」と感激の様子をつづった。
最後には「みんな感激すぎて、教場〜Requiemの広告前で感謝の記念撮影」と振り返り、「人生の半分の徳を使った気持ちになったロケと収録！」とコメント。「優しい言葉を使ったり、ゴミを拾ったりと、ただいま絶賛、徳積み中です」とユーモアを交え、「ちなみに集大成の【教場〜Requiem】最高です！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
