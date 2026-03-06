ホームセンター「DCM」が公式「X」アカウントで、「何の野菜の苗か分かりますか？」とクイズを出題。ユーザーから続々と回答が寄せられ、大きな反響がありました。

【画像】へぇ…おもしろい！ コチラが「野菜の苗クイズ」の回答です！

西日本では呼び方が違う？

公式アカウントは、「これ、何の野菜の苗か分かりますか？」というコメントとともに、苗の写真を投稿。投稿は35万回表示され、400件以上のコメントが投稿されています。

Xユーザーからは「この葉っぱはニンジンかな？」「からし菜？」「ヨモギだと思う」「春菊かな？若いうちの苗だと自信ないな」「キク科の何かだね」と、さまざまな回答が寄せられています。

公式アカウントが明かした正解は「春菊」。多くの人が「春菊」と答え、正解していましたが、「菊菜」という回答も多数上がっていました。

「コメントの中にあって知ったのですが、西日本では『菊菜』と呼ぶのでしょうか？」と、公式アカウントも初めて知った様子です。「福岡だけど春菊と呼んでます」「広島だけど春菊」「大阪の知り合いが『菊菜』と言っていてほー！と思いました」といった投稿があり、地域によって違いがあるようです。

また、「西日本の『菊菜』は東日本の『春菊』とは別物です」「奈良県内のスーパーで買ったのは『菊菜』でした。葉があまりギザギザしていなくてびっくり」というコメントも見られました。

「天ぷらやごまあえ、ほろ苦くておいしいよ」「むきエビと刻みタケノコと混ぜてかき揚げにすると美味」「生のまま鶏ガラスープのもととごま油であえてナムルっぽくするとおいしい」と、おいしい食べ方も多数投稿されています。今回の反響に、公式アカウントは「皆さんの春菊愛も伝わってきました、春菊の天ぷら最高ですよね」と投稿しています。