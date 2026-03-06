SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone_mama）。そんなおよねさんが考案したのが、クッキングシートを使って衣づけの工程をワンパンで完結させる「青ジソ巻きトンカツ」レシピです。手軽につくれる斬新な方法がSNSで話題となり、多くの反響が寄せられました。中からとろけ出るチーズと青ジソの風味がクセになる一品です。

箸が止まらない！ワンパンで完成する「青ジソトンカツ」

今回は、とろけるチーズが食欲をそそる「青ジソトンカツ」を紹介します。工程が多くて面倒に感じる揚げ物も、クッキングシートを使うことで洗い物を最小限に。簡単なのでぜひ試してみてください！

【写真】クッキングシートの上で衣づけ！

●青ジソ巻きトンカツ

【材料（2人分）】

豚ロース薄切り肉 360g

青ジソ 9枚

スライスチーズ 3枚

薄力粉 大さじ1

卵 1個

パン粉50g

サラダ油 100mL



【つくり方】

（1） 長めにラップを敷き、豚肉の1／3量を重ねて並べる。手前に青ジソ3枚を並べ、スライスチーズ1枚を3等分にちぎってのせる。

（2） 豚肉の左右を内側に少し折り、ラップを使って手前からくるくると巻いて形を整える（ラップを巻き込まないように注意）。同様に残りの2本もつくる。

（3） フライパンにクッキングシートを敷き、（2）を入れる。肉に薄力粉をまぶし、あいたところに卵を溶きほぐし、肉につけたらシートを引き抜く。

（4） パン粉をまぶす。

（5） フライパンにサラダ油を注ぎ、揚げ焼きにする。皿に盛り、キッチンバサミで食べやすい大きさに切る。

（6） 完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

手間のかかる揚げ物も、小さな工夫で自宅でも

今回紹介した「青ジソ巻きトンカツ」は、つくり方がちょっと斬新です。クッキングシートを使うことで、衣づけをワンパンで完結できる手軽さが話題となり、SNSでバズりました。

バズると、ありがたいことにたくさんのコメントが届きます。多くはポジティブな声ですが、なかにはネガティブなコメントも…。

当時の私はまだ慣れておらず、「みんなに褒められたい」という気持ちもあって、たったひと言に落ち込んでしまうこともありました。

そんなときに届いた一通のDMが、今でも忘れられません。

「このつくり方のおかげで、揚げ物が苦手だった私でも、大好きなフライを家でつくれるようになりました！ 感激しました！」

このメッセージが本当にうれしくて、「だれかの“苦手”を“できた！”に変えるって、すごいことなんだ」と思わせてくれました。

今思えば、このレシピは私を「誰かの役に立ちたい」と思わせてくれた、原点のような存在です。