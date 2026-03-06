「最終段階」日本サッカー界に朗報！離脱中の森保ジャパン戦士が復帰か「３月中旬には…」
レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は、１月18日のバルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。戦線離脱を余儀なくされた。
経過は順調なようで、２月26日には、ボールを使ったトレーニングをする様子がクラブの公式SNSで公開された。
そんななか、スペインメディア『Futbol Fantasy』は３月５日、24歳レフティの現状についてこう報じている。
「コーチングスタッフはクボの回復状況を注意深く見守っている。この日本人アタッカーは、１月18日に負ったハムストリングの負傷からの回復を続けている。彼は（７日のアトレティコ・マドリー戦は）引き続き欠場するが、現在はリハビリの最終段階にあり、３月中旬には復帰できる見込みだ」
報道の通りなら、復帰まではあと１〜２週間か。ソシエダだけではなく、森保ジャパン、ひいては日本サッカー界にとって、朗報と言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
