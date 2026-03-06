先住猫さんたちに可愛がられて育った末っ子猫さんに、弟ができて…？元末っ子猫さんの心温まる成長の様子が多くの反響を呼びました。

注目の投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「すべてが尊い…尊いんじゃ…」「胸がギュウウウッてなる♡」「これは感動です」といったコメントが寄せられています。

【動画：新入り子猫に心を開けなかった猫→勇気を出して歩み寄ったら…思わず感動する『素敵な物語』】

天真爛漫な末っ子さん

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に投稿されたのは、弟ができてお姉ちゃんになった元末っ子猫さんのお話です。

優しい方に命を救われ、縁あって3匹の先住猫さんたちがいる投稿主さん家族の一員となった三毛猫の「うなぎ」ちゃん。超がつくほどの天真爛漫っぷりで先住猫さんたちの心を掴み、可愛がられ甘やかされて育っていったのだといいます。

初めての弟に困惑

そんな末っ子生活を満喫していたうなぎちゃんにある日、『弟』ができることに。新たな家族として子猫の「こたつ」くんが迎えられたのですが、ケージ越しに行われた初めての対面ではうなぎちゃんが「シャー！」と威嚇。すんなりと仲良く…とは、いかなかったのだそうです。

初めて見る子猫という存在が気になりつつもやはり戸惑いの方が大きく、なかなか心を開くことができなかったといううなぎちゃん。子猫らしくグイグイくるこたつくんから逃げてしまうこともあったといいます。しかし、うなぎちゃんから勇気を出して歩み寄ってくれたそうで…。

末っ子からお姉ちゃんへ

ちょっかいを出し合って遊んだり、こたつくんの頭を前足で押さえてたしなめたりと、姉らしい振る舞いが見られるようになったそう。そしてついには、抱き合うような体勢で、こたつくんを優しく毛づくろいしてあげるうなぎちゃんの姿が！ふたりは1番の仲良しになり、最高の相棒となったそうです。

思わず胸が熱くなるほどの成長を見せてくれたうなぎちゃん。どこか見覚えがある光景なのは、きっと先住猫さんたちの影響が大きいからなのでしょう。なんとも素敵な愛の連鎖ですね。

投稿には「うなちゃんがすっごく成長したことが分かってなんか嬉しくなっちゃう」「最初シャーして、心配だったけど良かった」「可愛いの一言に尽きる」「うなぎは愛の塊ですからね～」「うなちゃんが成長して、いいお姉ちゃまになった事に感動」「うなこたのマイナスイオン効果は半端ない♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、5匹のもふもふ猫さんたちの日常の様子が投稿されています。コンビとして人気のうなぎちゃんとこたつくんの面白くて可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。