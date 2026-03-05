長時間の使用でも安心！カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」を2026年3月12日（木）より発売、またインナーイヤータイプワイヤレスイヤホン「Tune 235BT」をAmazon限定にて2026年3月下旬より発売する。※1全国の家電量販店、パソコン専門店、ネットショップなどから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに表彰する「BCN AWARD 2026」にて、ワイヤレススピーカー部門の第1位を8年連続で獲得した。
■力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いた迫力のJBLサウンド
本モデルは、2017年に登場した初代モデル「JBL Tune 110BT」からロングセラーとなっているカナルタイプBluetoothワイヤレスイヤホンの最新モデル。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いた迫力のJBLサウンド、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザイン。そして操作性はそのままに、最大連続再生約25時間のロングバッテリーと、シリーズとして初めてJBL Headphonesアプリに対応した。
また、ながら聴きも可能なインナーイヤータイプのハウジングデザインを採用した「JBL Tune 235BT」も同時発売。
両モデル共にカラーはブラック、ホワイト、ブルーの3色をご用意。ビジネスシーンから普段使いまで、手に取りやすい価格帯ながら、本格的なJBL Pure Bassサウンドを楽しめる。
■製品のポイント
・JBＬならではのパワフルサウンドを手軽に楽しめる
・最大約25時間のワイヤレス音楽再生※2
・2台のデバイスに同時接続可能な、マルチポイント対応
・快適な装着感のコンパクトデザイン。使いやすいケーブルマネジメント
・音量調整・曲の操作・通話が可能なマイク付き3ボタンリモコン搭載
・生活防水IPX4初対応でより安心
・自身に合わせたカスタマイズ可能な独自アプリ「JBL Headphones」に対応
※2充電・再生時間は使用環境により異なります。
■製品外観
[JBL Tune 135BT]
[JBL Tune 235BT]
