M!LK、スケール大の目標とは「1OC」表紙＆40ページ巻頭特集登場
【モデルプレス＝2026/03/04】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、3月11日発売のムック『1OC（イチオシ）Vol.7』（宝島社）の表紙と40ページの巻頭特集に登場する。
【写真】人気5人組アイドル、1万人殺到のフリーライブ
本誌には、制服風スタイル、大人の色気漂うリムレス×スーツスタイル、ヒットした「好きすぎて滅！」の闘牛士スタイルと、彼らの魅力が爆裂した写真が盛りだくさん。ユニット撮影は、今回の取材の数日前に3人で集まってアツい話をしたという佐野勇斗・曽野舜太・山中柔太朗、インタビューでも撮影でも抜群の安定感を見せた塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）・吉田仁人の“塩レモン”で実施した。フィルムカメラで撮影した、彼らの素顔を垣間見ることができるオフショットも掲載される。
さらに厚紙フォトカード「BOARD PINUP」も。ソロ、ユニット、グループカットが厳選して掲載されており、ソロカットの裏面はメンバーそれぞれによる、“爆裂愛してる・好きすぎて滅！”な、愛してやまない存在を表現した個性あふれる手描きイラストが。インタビューでは、み！るきーず（ファンネーム）へのアツい想いのほか、「日本を元気にしたい」というスケールの大きい目標を語っている。（modelpress編集部）
佐野：2026年の目標として、いろいろ言ってきたけど、根底には『日本を元気にしたい』って想いがあって。
吉田：大きく出たな。根底が深すぎて見えていなかったよ（笑）。
山中：でも、なんかいいと思う、それ。
佐野：『M!LKの存在で日本がちょっと元気になった』なんてことがあったら、めっちゃいいじゃないですか。
曽野：それはいいことだ。うん。
塩崎：ひとりでも元気にすることができて、それがどんどん増えていったら日本を元気にしたってことになる…かもしれないよね（笑）。
佐野：そういうこと（笑）。日本を元気にすることができた先に、長年の目標であるドームツアーもある気がしていて、まずは身近なところからでも、み！るきーずの輪を広げていけたらと思います。
