この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「革靴はもう履かない」は当然。名門リーガルが大規模リストラに追い込まれたリアルな現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「さよなら革靴。誰もが履いていた「名門リーガル」が大規模リストラに追い込まれたリアルな理由」と題した動画を公開。革靴の有名ブランド「リーガル」が直面する経営危機を通じて、日本のものづくりが抱える構造的な問題を鋭く指摘した。



動画の冒頭で下矢氏は、リーガルが全社員約836人のうち100人以上、全体のおよそ14%をリストラするという衝撃的なニュースを取り上げた。背景には深刻な業績悪化があり、直近の決算予想では営業利益が87%減の5,000万円まで落ち込んでいるという。子会社の工場閉鎖も決まっており、厳しい経営判断を迫られている現状を解説した。



続けて、なぜ名門ブランドがここまで追い込まれたのか、その理由を多角的に分析。最大の要因として「革靴離れ」を挙げ、コロナ禍以降のテレワークの定着や、クールビズに代表される服装のカジュアル化によって「ビジネスシーンで革靴を履く機会が減っている」と指摘した。さらに、消費者の意識が「すごく高級なもの」か「徹底的に安いもの」に二極化しており、リーガルのような「程よいお値段で高品質」という中価格帯の製品が最も厳しい状況にあると自身の見解を述べた。



最後に下矢氏は、リーガルが生き残る道として高級路線へのシフトを提言。しかし、それもまた「日本のものづくり」が抱える職人不足という大きな課題に直面すると語る。若者がものづくりの世界に入ってこない現状を憂い、「日本のものづくりはかなり厳しい局面にきている」と述べ、リーガルの問題は個別の企業だけでなく、日本産業全体の象徴的な事例であると結論づけた。



