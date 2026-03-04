猫さんが大好きなのは、パパさんの靴の匂い…！？想像以上に堪能している姿に、爆笑してしまう視聴者さんが続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.7万回再生を突破し、「謎行動が可愛すぎるw」「猫吸いならぬパパ吸いなのか」「てんてんどんだけパパ好きなのよw」といったコメントが寄せられました。

【動画：『パパの靴の匂い』が大好きすぎる黒猫→玄関で……『まさかの光景』に爆笑】

隊長のご乱心！？

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』に投稿されたのは、パパさんを愛するがゆえの奇行(?)を見せた黒猫の「天」くんの姿です。

柴犬さんと3匹の猫さんたちが共に暮らす一家の中で、警備隊長を務める天くん。この日は、後輩隊員の「空」くんと玄関にいたそうで、お散歩…ではなく外の見回りに行きたいのかと思いきや…。なんと、パパさんの靴の中に顔を突っ込み始めたのだといいます！

エスカレートする天くん

実は天くんは、マタタビよりも魅力的というほどパパさんの靴の匂いが大好きなのだそう。顔どころか前足も突っ込んで匂いを嗅ぐ姿に、上から見下ろす空くんも「隊長はいったい何をしているんだろう？」と言いたげな表情を浮かべていたといいます。

すると、顔を入れたまま靴を持ち上げたりと、天くんの行動はヒートアップ！さらにグイグイ顔をねじ込んでは匂いを嗅ぎ続け、靴の外側にもスリスリと顔を擦りつけていたそう。天くんをこんなにも夢中にさせてしまうとは、パパさんの匂い恐るべしですね。

温度差のあるふたり

ようやく顔を上げると、「たまんね～！」とばかりに舌を出して口をもごもご。冷めたような目を向ける空くんとの温度差につい笑ってしまいますが、たっぷりと堪能した天くんは満足気な様子を見せ、静かにその場に佇みながら余韻に浸っていたのだといいます。

しばらくすると散乱した靴をそのままに、天くんは何事もなかったかのように去っていったそう。隊長の奇行を見届けた空くんは、何とも言えない表情で撮影係のママさんと顔を見合わせたのでした。

投稿には「てんてんが思った以上にスリスリクンクンしてて笑った」「パパの足からはどんな成分が出てるんだろうw」「天ちゃんの熱量と空ちゃんの様子が面白くて可愛い」「絶対匂いで体調良いかどうかの確認もしてそうなんだよなぁ～」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ももと天空の月 MomoTenKuuLuna』では、仲良しワンニャン家族の日常の様子が投稿されています。天くんの面白くて可愛い姿と警備隊長としての凛々しい姿、どちらも観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。