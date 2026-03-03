「あれ、どこにいるのかな？」と猫さんを探していると、まさかの場所に…！？可愛さが渋滞している猫さんの姿に、胸キュン必至です！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で16.9万回以上表示を突破！コメント欄には「かわいいの～」「擬態？してるの？？」「幸せそう」といった声が寄せられました。

【動画：猫のことを探していると、『たくさんのぬいぐるみがいる部屋』で…まさかの光景】

どこに隠れているのかな？

Xアカウント「ミヌエットのモペットちゃん」に投稿されたのは、ミヌエットの「モペット」ちゃんがくつろいでいる様子。ただ、普通に床やベッドでくつろいでいたのではなく"とある場所"で寝ていたといいます。

この日、モペットちゃんの姿が見当たらなくて探していた飼い主さん。その後、無事に発見したそうですが、なんとモペットちゃんは飼い主さんが大切にしている「たくさんのぬいぐるみ」の一部となっていたそう。完璧な擬態をしており、飼い主さんもぬいぐるみと全く見分けがつかなかったそうです！

有名なクマやウサギ、ネコのぬいぐるみたちに囲まれて、幸せそうな表情をしていたというモペットちゃん。そんな可愛さで埋め尽くされた光景を見て、飼い主さんも「可愛いが可愛いに埋まってて最高に可愛い」と幸せ気分になったのだとか。飼い主さんの気持ち、よく分かります！！

普段のモペットちゃんは、本当は満足しているのにムスっとした表情に見えることがあるそう。でも、この時の表情は「幸せ！」を絵に描いたような表情で、心の底から満足しているのが伝わってきます。たくさんのお友達に囲まれて、素敵な夢でも見ているんでしょうね。

可愛さで埋め尽くされた光景にX民も胸キュン！

可愛さが溢れる光景は、Xにて1.3万件を超えるいいねを獲得するなど、大きな反響を呼ぶことに。モペットちゃんをはじめ、可愛さと癒やしが溢れる飼い主さんのお宅はとっても素敵で、幸せな毎日を送れそうですね。

ぬいぐるみと擬態するモペットちゃんには、「たくさんのぬいぐるみに埋もれててかわいすぎますね」「天使がぬいぐるみに囲まれていますね」「気持ちよさそう！うちも昔よくやってたなぁ」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「ミヌエットのモペットちゃん」では、モペットちゃんと一緒に暮らす「クロメ」ちゃんの姿が投稿されており、2人の可愛さに心を鷲掴みされますよ！

モペットちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ミヌエットのモペットちゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。