【サンリオキャラクターズ】紅茶花伝とのコラボボトルが登場！
コカ･コーラシステムは、紅茶飲料ブランド「紅茶花伝」より、当社として初の「サンリオキャラクターズ」との限定コラボボトル6製品全31種類を、2026年3月2日（月）より期間限定で全国にて発売した。あわせて、「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」の2製品を、同日より全国発売した。
＞＞＞コラボボトルをチェック！（写真28点）
「紅茶花伝」は、紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいで、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたい、というブランドの想いがあるという。このたび、世代を超えて愛されている、サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」と、初のコラボレーションが実現。「紅茶花伝」の想いと「サンリオキャラクターズ」の可愛らしい世界観が重なり合うことで、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」をお届けする。
3月2日（月）に発売された限定コラボボトルは、昨年3月に新発売した、爽やかな香りと後味でごくごく飲める味わいで好評の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」や、同日に発売となる新フルーツティー「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」、「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」のほか、「紅茶花伝 ロイヤルミルクティー」、沖縄エリア限定「紅茶花伝 ガーデン」シリーズも含む計6製品で展開。全31種類にもわたる、「サンリオキャラクターズ」が「紅茶花伝」を楽しむシーンを描いた唯一無二のコラボボトルが登場する。
3月2日（月）より、厳選したフルーツの果汁感とすっきりとした後味が特長の新フルーツティー2製品「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」を全国にて発売。本製品は、紅茶の香りや味わいとフルーツ本来のおいしさにこだわり、よりすっきりとしたリフレッシュを届けるフルーツティーの新シリーズだ。
厳選した果実から搾った果汁や国産のエキスを使用することで、果実のみずみずしい香りと爽やかな甘みを引き立てており、一口飲むと、フルーツの豊かな味わいが広がり、紅茶の心地よい後味で、日常のリフレッシュにぴったり。
さらに、パッケージデザインでは、果実のおいしさを直感的に伝える、フルーツのイラストをあしらい、果汁感が一目で伝わるデザインにしました。また、期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインを展開する。
さらに3月2日（月）より、昨年3月発売の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のパ
ッケージをリニューアル。アイコンカラーの紫色と、ごくごく飲めるイメージを想起させる大きなグラスのシズル感はそのままに、より涼しげで爽やかさを想起させるデザインへ進化している。あわせて、同日から期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインも展開される。
（C） 26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692
＞＞＞コラボボトルをチェック！（写真28点）
「紅茶花伝」は、紅茶ならではの香りとすっきりとした味わいで、気分がふっと軽くなる「ちょうどいいリフレッシュ」で、世界に心地よさをもたらしたい、というブランドの想いがあるという。このたび、世代を超えて愛されている、サンリオの「クロミ」「はぴだんぶい」と、初のコラボレーションが実現。「紅茶花伝」の想いと「サンリオキャラクターズ」の可愛らしい世界観が重なり合うことで、毎日に笑顔があふれる、より心地よい「ちょうどいいリフレッシュ」をお届けする。
3月2日（月）より、厳選したフルーツの果汁感とすっきりとした後味が特長の新フルーツティー2製品「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」を全国にて発売。本製品は、紅茶の香りや味わいとフルーツ本来のおいしさにこだわり、よりすっきりとしたリフレッシュを届けるフルーツティーの新シリーズだ。
厳選した果実から搾った果汁や国産のエキスを使用することで、果実のみずみずしい香りと爽やかな甘みを引き立てており、一口飲むと、フルーツの豊かな味わいが広がり、紅茶の心地よい後味で、日常のリフレッシュにぴったり。
さらに、パッケージデザインでは、果実のおいしさを直感的に伝える、フルーツのイラストをあしらい、果汁感が一目で伝わるデザインにしました。また、期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインを展開する。
さらに3月2日（月）より、昨年3月発売の「紅茶花伝 無糖 アールグレイアイスティー」のパ
ッケージをリニューアル。アイコンカラーの紫色と、ごくごく飲めるイメージを想起させる大きなグラスのシズル感はそのままに、より涼しげで爽やかさを想起させるデザインへ進化している。あわせて、同日から期間限定で「クロミ」とコラボレーションしたパッケージデザインも展開される。
（C） 26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L663692
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優