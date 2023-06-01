【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分

Xiaomi ロボット掃除機「X20Pro」

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品にXiaomiのロボット掃除機が追加された。

セールでは、RGBカメラ、2基の赤外線カメラ、赤外線3Dドットプロジェクターを搭載し無駄のない柔軟で賢い清掃を実現する「5 Pro」や、最大8,000Paにアップグレードされた吸引力で、床のほこり、粒子、髪、細かい塵を徹底的に吸い上げる「X20 Max」、4つの吸引レベルを調整してほこりやごみを効果的に掃除する「E10」などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Xiaomi ロボット掃除機「5 Pro」

Xiaomi ロボット掃除機「X20 Max」

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DG2F2JPH B0DG2F2JPH Xiaomi（シャオミ）ロボット掃除機 X20 Max 全自動クリーニングステーション お手入れ簡単【自動ゴミ収集・本体自動給水/モップ洗浄・乾燥/伸縮式モップアームで角までしっかり清掃/自動毛絡みカット/ミリメートルレベル障害物回避/アプリ操作/落下防止】

Xiaomi ロボット掃除機「E10」