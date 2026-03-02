【マナー違反？】出産祝いの「お返し」がなくてモヤモヤ…「内祝いって制度マジでいらん」と叫ぶ悲痛な叫び【作者に聞く】
ゐ(@irk_hrk)さんは、日常のモヤッとする瞬間を鋭く描く漫画家だ。今回紹介する作品は、出産祝いをめぐる「ご祝儀へのお返し問題」である。よかれと思って贈ったお祝いが、ときとして贈る側ともらう側の双方にとって、精神的な負担になってしまう現実を浮き彫りにしている。
■産後の身体にのしかかる負担
読者からは「お返しを考える余裕なんて全くない。この制度は廃止してほしい」という声が相次いでいる。喜ばしいはずの出来事が、マナーという義務感によって苦痛に変わってしまうのは、実に悲しいことだ。
■理想的なお祝いの形
ネットで調べれば「お返しなしで問題ない」という回答も出てくるが、実際の人間関係ではそう簡単には割り切れない。コメント欄では「返してほしいと思うなら、最初から渡さなくてよいのでは」という厳しい意見がある一方で、「最初に『内祝いいらないよ』と言ってくれるのが最もありがたい」という切実な本音も目立つ。
お祝いは本来、相手の幸せを願う純粋な気持ちであるはずだ。慣れない育児に奮闘する親を追い詰めないために、今の日本に求められているのは、既存の形式にとらわれない新しい「お祝いの形」なのかもしれない。すべての人に、産後の親が置かれている現実を知っておいてほしい。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
