氷川きよし「お休みの日の自炊」2人分の手料理ズラリ 白米・味噌汁・お手製漬物など並ぶ豪華食卓に驚きの声「ほぼ手作りですごい」「旅館の食事かと」
【モデルプレス＝2026/03/02】歌手の氷川きよしが3月2日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を披露した。
【写真】48歳人気歌手「盛り付けも美しい」手料理ズラリの“旅館級”食卓
氷川は「お休みの日の自炊」とつづり、手料理がズラリと並んだ食卓を公開。「マネージャーの彼や自分の身体のために栄養管理もわたしの勤」とマネージャーの分まで用意していることを明かし、「食事は丁寧に真心込めて、センスよく彩りも気にしています。器も自分で作ったり選んだり」とこだわりを記した。
続けて「干し野菜の大根は切り干し大根、干した葉っぱは味噌汁用」と自身で干した大根を活用したことを説明し、「小坪産サザエの佃煮、小坪産めかぶ 彦摩呂にいさんからいただいたトマトを味噌汁に」と献立を紹介。「気に入った石を重しにして木樽でお塩と柚子の皮と果汁に唐辛子と昆布を入れて大根と白菜の漬物。冷蔵庫に入れてた3日前のしみしみおでん 静岡のお魚の干物に自家製橙を添えて、自家製糠漬け、あそこで買ったキムチ…」と手の込んだ料理の数々を披露し、「歌も暮らしも丁寧に！きちんと！食べ物は無駄にしない！夜はほど酔い酒よ」と結んでいる。
この投稿にファンからは「ほぼ手作りですごい」「忙しいのに丁寧な生活で憧れ」「旅館の食事かと思った」「真心がこもってて美味しそう」「栄養バランスばっちり」「盛り付けも美しい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆氷川きよし「お休みの日の自炊」食卓公開
◆氷川きよしの手料理が話題
