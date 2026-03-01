元NMB48メンバー、ハイレグバニーガール・胸元大胆アニメ風ギャルなどコスプレ3種披露「色気が凄い」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/01】元NMB48の上西怜が2月28日までに、自身のInstagramを更新。コスプレ姿を複数披露し、反響を呼んでいる。
【写真】元NMB48メンバー「際どい」ハイレグ網タイツバニーガール姿
上西は「#上西怜コスプレ写真集 の発売が決定しました」と写真集の発売を報告。「バニー、チャイナ、ギャル、レモネード いろんなコスプレしました ぜひ、たくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいです」とつづり、レモン色のウィッグに胸元が大胆に開いたイエローのドレスを着用した姿、バニーのカチューシャをつけ網タイツを履いたバニーガール姿、制服のシャツからチラリとウエストがのぞくアニメ風のギャル姿の、3種類のコスプレカットを公開している。
この投稿に、ファンからは「どのコスプレも似合いすぎてて最高」」「バニーガールの色気が凄い」「バニーガール際どい」「全部可愛すぎる」「どのコスプレも眼福」「胸元についつい目がいっちゃう」「スタイルレベチ」「ウィッグで全部雰囲気違う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆上西怜、コスプレ姿披露
