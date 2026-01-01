無理なく続ける24時間トレーニング習慣！エニタイムフィットネス方南町店「24時間年中無休フィットネスジム」
24時間使えるジムは、仕事と家事の時間が読みにくい日でも運動習慣を組み込みやすい選択肢です。
エニタイムフィットネス方南町店が、東京都杉並区で2026年2月19日にリニューアルオープンしました。
通う時間を固定しづらい人でも、生活リズムに合わせて使える環境が整った店舗です。
エニタイムフィットネス方南町店「リニューアルオープン」
リニューアルオープン日：2026年2月19日住所：東京都杉並区方南2-4-6フロア：方南第一マンション 2F
ANYTIME FITNESSは、24時間年中無休で利用できる米国発祥のフィットネスジムです。
同ブランドは世界30の国と地域で5,500店舗以上を展開し、時間や場所に縛られにくいトレーニング環境を広げています。
今回の方南町店リニューアルは、杉並エリアで運動機会を確保したい人に向けた拠点アップデートです。
24時間年中無休で使える運営スタイル
営業時間：24時間営業日：年中無休
早朝や深夜を含めて使えるため、勤務時間が不規則な人でもトレーニングを生活に組み込みやすくなります。
「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」という方針に沿って、時間制約を減らす設計が方南町店でも維持されています。
世界規模ネットワークと国内展開の基盤
世界展開：30の国と地域で5,500店舗以上国内1号店：2010年 東京都調布市国内店舗数：1,200店舗（2025年6月時点）
海外と国内で店舗網を持つブランドなので、居住地や生活拠点が変わっても同じ業態で運動習慣を継続しやすい点が強みです。
出張や引っ越しが多い人にとっても、店舗ネットワークの広さは継続性に直結する要素になります。
国内会員実績から見る方南町店の役割
国内会員数：100万人突破（2025年5月時点）対象エリア：東京都杉並区方南
掲載ビジュアルでは、国内会員100万人突破と国内1,200店舗達成の2つの実績がバッジ形式で示されています。
方南町店のリニューアルは、こうした利用者基盤の拡大を支える地域拠点の再整備として位置づけられます。
運動習慣は設備の新しさだけでなく、通うタイミングを自分で決められるかどうかで続けやすさが変わります。
方南町エリアで24時間型ジムを探している人にとって、今回のリニューアルは比較検討しやすい更新情報です。
【無理なく続ける24時間トレーニング習慣！
エニタイムフィットネス方南町店「24時間年中無休フィットネスジム」】の紹介でした。
よくある質問
Q. エニタイムフィットネス方南町店のリニューアルオープン日はいつですか？
2026年2月19日です。
Q. 方南町店の営業時間と営業日はどうなっていますか？
営業時間は24時間で、営業日は年中無休です。
Q. 国内店舗数と国内会員数の実績はどのくらいですか？
2025年6月時点で国内1,200店舗、2025年5月時点で国内会員100万人突破です。
