A.B.C-Z橋本良亮、姪からの直筆メッセージ付きバレンタイン公開「可愛すぎるお誘い」「鮮やかで美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/28】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が2月28日に更新された。橋本良亮が姪からのバレンタインのプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】STARTOアイドル「ほっこり」姪からのバレンタイン＆直筆メッセ公開
橋本良亮、姪からのバレンタイン公開
橋本は「昨日家族みんなでご飯食べに行ったぁ そしたら姪にバレンタインもらった」と記し、ハート型の赤いクッキーと手書きのメッセージが入った缶を公開。メッセージには「りょうすけへ いつもありがとう！春休みディズニーいこーね 仕事がんばってねー！」と書かれており、橋本はXにて「春休みいこーね」と返事している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎるお誘い」「鮮やかで美味しそう」「メロメロになっちゃう」「ほっこりした」「幸せのおすそ分けありがとう」「嬉しさが絵文字に表れてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆橋本良亮の投稿に反響
昨日家族みんなでご飯食べに行ったぁ— A.B.C-Z (えーびーしーずぃー) (@abcz_official) February 28, 2026
そしたら姪にバレンタインもらった?
春休みいこーね??
はし pic.twitter.com/59666o33Yx
