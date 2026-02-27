電力・ガス・水道の検針をデジタル化するAMI市場が、今後10年で大きく拡大する見通しです！

Astute Analyticaの最新予測では、2035年に市場規模が782億8,000万米ドルへ到達すると示されました。

スマートグリッドの普及や省エネ政策の後押しで、公益インフラの更新が一段と進みそうです。

AstuteAnalytica「高度検針インフラ市場レポート」

発表日：2026年2月26日市場規模（2025年）：258億9,000万米ドル市場規模予測（2035年）：782億8,000万米ドル予測CAGR（2026〜2035年）：11.7%

Astute Analyticaは、エネルギー分野を含むグローバル市場の分析レポートを提供する調査会社です。

AMIは、スマートメーターと通信ネットワーク、データ管理システムを組み合わせた計量インフラです。

検針を自動化しながらリアルタイムで使用量を把握できるため、公益事業者の運用効率と利用者の見える化を同時に進められる点が特徴です。

市場規模予測と成長ペース

2025年市場規模：258億9,000万米ドル2035年市場規模予測：782億8,000万米ドル年平均成長率：11.7%

10年間で市場規模が約3倍へ広がる計算で、公益インフラのデジタル更新が成長の中心になっています。

単なる機器更新ではなく、需要予測と運用最適化まで含めたデータ活用投資としてAMIが選ばれている流れです。

導入拡大を支える主要ドライバー

需要分野：スマートグリッド導入政策要因：スマートメーター義務化・省エネ規制管理ニーズ：エネルギーコスト最適化

AMIは電力配分の無駄を減らしやすく、ピーク時の負荷制御や運用コスト管理に直結する技術です。

企業側では脱炭素とコスト管理を同時に進める手段として、家庭側では使用量の可視化による節電行動につなげやすい点が評価されています。

地域別トレンドと導入先セクター

先行地域：北米拡大地域：欧州高成長予測：アジア太平洋主要エンドユーザー：電力会社・水道会社・ガス会社

北米は制度整備とスマートグリッド投資が進んでおり、現在も導入の中心市場です。

アジア太平洋では中国やインドを軸にインフラ更新需要が強く、今後の伸び率が最も高い地域と見込まれています。

導入先は電力だけでなく水道・ガスにも広がり、クラウド型とオンプレミス型の選択肢が用途に応じて使い分けられています。

AMIは検針コストの削減だけでなく、エネルギー運用をデータで最適化する基盤として存在感を高めています。

市場成長率11.7%という数字は、公益インフラのデジタル化がすでに実装フェーズに入っていることを示す指標です。

電力データ活用を加速する次世代計量基盤の成長予測！

AstuteAnalytica「高度検針インフラ市場レポート」の紹介でした。

