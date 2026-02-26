人気TL実写ドラマ、怒涛の甘々シーンから一転？ラスト30秒で新キャラ登場「甘さ限界突破」「超スピード展開」【教えてください、藤縞さん！】
【モデルプレス＝2026/02/26】俳優の古屋呂敏と女優のつじかりんが出演するDMM TVドラマ「教えてください、藤縞さん！」（毎週金曜深夜25：35〜独占配信中）の第7話が、20日に配信された。新展開に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー人気作の実写ドラマ化となる本作。男性経験ゼロのTL小説家・りお（つじ）は、編集者からリアリティ不足を指摘され窮地に陥る。悩むりおは、偶然拾った忘れ物を人質に取り、初対面の無愛想なイケメン銀行員・藤縞（古屋）に取材を申し込む。藤縞は断らせようと、あえて“実地指導”を提案するが、りおのまさかの即決により、2人だけの“極秘ラブレッスン”が幕を開ける。
想いが通じ合い晴れて恋人になった2人。すると、さっそく藤縞はりおの実家を訪ね、結婚を前提に交際していると宣言。まだ付き合い始めたばかりだと驚くりおに、藤縞は「恋愛は不要。生涯独身で仕事に生きる。だからこれが最後」とりおの手にキスを落とすと「お前が俺の最後の女だ」と真っ直ぐに想いを伝えた。
2人のラブラブなやりとりが繰り広げられる中、ラスト約30秒では会社で婚約指輪について考えていた藤縞の前に謎の女性・雪麗（仁科咲姫）が登場。雪麗が余裕たっぷりの笑みを浮かべる一方、藤縞は「雪麗…？」と
困惑気味の表情を見せ、ラストを締めくくった。
両想いからのスピード展開と、ラストで登場した新キャラクターに、ネット上では「藤縞さんの勢いすごい」「超スピード展開だし来週はさらに新展開？」「藤縞さんが甘々で悶絶」「甘さ限界突破」「あの女の人は何者？気になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
