３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２６日、県営名古屋空港に到着した。ＷＢＣ連覇を目指し、この日のうちにチームに合流する予定だ。チームは２７、２８日に中日との壮行試合を予定し、この日はバンテリンドームで前日練習を行う。

大谷は、２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整。投手として、今キャンプ２度目となるライブＢＰのマウンドに上がると最速９９マイル（約１５９キロ）をマーク。フリーマンとベッツから三振を奪うなど２Ｋ。のべ７人と対戦し３３球を投げ安打性の当たりは２本だった。投球後はグラウンドで今キャンプ初のフリー打撃を行い、３５スイングでサク越え５本。大谷としてはやや物足りない数字だったが「春先の感じ、例年通りの感じかな」と語り、帰国前最後の練習は二刀流調整で締めた。

メジャー組は２７、２８日の中日との壮行試合は出場できず、“解禁”は３月２日のオリックス戦（京セラドーム）以降。山本由伸らのようにギリギリまで米国に残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、順調な調整を続けたことでゴーサイン。２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国していた。また、日本でもライブＢＰなどで調整を続ける意向を示している。