春のラウンド前は、クラブの買い替えと手持ちギアの整理を同時に進めたくなる時期です。

中古ゴルフショップ「ゴルフドゥ！」が、売っても買ってもメリットを取りやすい総決算キャンペーンを実施します。

価格面と買取面の両方に特典があるため、シーズンイン前の準備に使いやすい内容です。

ゴルフドゥ！「総決算キャンペーン」

開催期間：2026年3月7日〜3月22日実施店舗数：24店舗実施エリア：関東1都5県・兵庫県・九州4県対象店舗：ゴルフドゥ！／ゴルフドゥ！NEXT

ゴルフドゥ！

は、中古ゴルフショップのフランチャイズチェーンを展開するゴルフ・ドゥの主力ブランドです。

同社は直営店舗運営とフランチャイズ展開に加え、ネット通販でも中古クラブの売買機会を提供しています。

今回の総決算企画は、期末時期に合わせて店頭在庫と買取施策を同時に強化した16日間です。

総決算特価の対象と割引率

割引対象：指定中古クラブ／指定中古シャフト割引率：最大20％OFF

値引き対象をクラブとシャフトの両軸で用意しているため、番手追加やセッティング変更をまとめて進めやすい設計です。

買取査定アップとポイント進呈条件

クラブ買取査定：10％UPスリーブ付シャフト買取査定：15％UP査定不可品の引取り特典：1点につき50ポイント（点数制限なし）

売却額を上げつつ引取り特典も確保できるため、使っていないクラブを整理しながら次の1本選びを進めやすくなります。

対象店舗と利用時に押さえたい条件

対象外：ゴルフドゥ！オンラインショップ査定UP対象外：Sランク・単品アイアン併用条件：割引特典と買取査定UPは他特典との併用不可

実施店は関東から九州まで広く設定されていますが、オンライン対象外や査定UP除外条件の確認が前提になる運用中。

中古ギアはタイミングで価格差が出やすいため、買い替えと下取りを同期間で動かせる企画は活用価値が高めです。

春シーズン前にクラブ構成を整えたい人は、店頭特価と査定アップを組み合わせることで準備効率を上げられます☆

【春ラウンド前に道具を見直せる総決算フェア！

中古ゴルフショップゴルフドゥ！

「ゴルフドゥ！

総決算キャンペーン」】の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーン期間はいつですか？

2026年3月7日から3月22日までの16日間です。

Q. 割引の対象は何ですか？

店内の指定中古クラブと指定中古シャフトが最大20％OFFになります。

Q. 買取特典の内容を教えてください。

クラブ査定10％UP、スリーブ付シャフト査定15％UP、査定不可品は1点につき50ポイント進呈です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春ラウンド前に道具を見直せる総決算フェア！中古ゴルフショップゴルフドゥ！「ゴルフドゥ！総決算キャンペーン」 appeared first on Dtimes.