【続報】雪のなかから見つかった男性遺体、行方不明届の出ていた74歳男性で死因は窒息と判明【新潟･柏崎市】
24日、柏崎市で雪の中から見つかった男性の遺体について、身元が現場近くに住む男性だと判明しました。
警察によりますと、24日午後4時ごろ、柏崎市旧広田で行方不明届が出ていた男性を捜索していた警察官が、雪のなかから長靴が出ているのを目撃。雪を掘ると横たわった状態の男性の遺体を発見しました。
遺体は、行方不明届の出ていた現場近くに一人で暮らす74歳の男性であると判明し、死因は窒息でした。男性は黒色のウィンドブレーカーに黒色のズボン・紺色の長靴・灰色のネックウォーマー・軍手を身に着け、右手にはスコップを握っていました。
目立った外傷はなく、警察は事故の可能性があるとみて調べています。
