紀ノ国屋春限定♡桜とあまさけのミルクプリンが数量限定登場

紀ノ国屋から、春の訪れを感じる新作スイーツ「桜とあまさけのミルクプリン」が登場します。大妻女子大学食物学科の学生と共同開発した一品で、桜の香りとあまさけのやさしい甘さを楽しめる上品な和スイーツに仕上がっています。見た目にも華やかな三層仕立てで、自分へのご褒美や季節の贈り物にもぴったり。春だけの特別な味わいを楽しめる限定商品です♡

三層仕立ての春限定プリン

「紀ノ国屋桜とあまさけのミルクプリン」

価格：410円（税込）

上層には金粉をあしらった桜風味のゼリーを重ね、中には桜の塩漬けを忍ばせています。ほんのりとした塩味がアクセントになり、全体の甘さを引き立てます。

中層は乳白色のなめらかな桜のミルクプリンで、やさしい口どけと穏やかな甘さが特徴です。

下層には、お米本来の甘みが楽しめるあまさけミルクプリンを重ね、層ごとの違いを味わえる仕立てになっています。

三層の味わいが重なり合うことで、最後まで飽きずに楽しめる春らしいデザートに仕上がっています。

販売店舗：紀ノ国屋各店舗

あまさけのやさしい甘さが魅力

下層のミルクプリンには、八海山の「麹だけでつくったあまさけ」を使用しています。機能性表示食品として認可されたあまさけで、麹と八海山水系の極軟水から生まれるお米由来の自然な甘みが特徴です。

アルコールを含む酒粕や、甘みを加える砂糖を使っていないため、体にやさしい味わいを楽しめます。健康や美容、カロリー控えめを意識して設計されたスイーツで、幅広い世代におすすめです。

春のご褒美スイーツにおすすめ

桜の香りとあまさけのやさしい甘みが重なり合う紀ノ国屋の春限定ミルクプリンは、見た目も味わいも春気分を高めてくれる一品です。

学生とプロの知識が融合して生まれた、こだわりの和スイーツは特別感もたっぷり♪数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。