YouTuberグループ・フォーエイト48、“結成7周年”6月23日をもって活動終了へ
【モデルプレス＝2026/02/24】YouTuberグループ・フォーエイト48が2026年2月24日、グループのYouTubeチャンネルを更新。活動終了を発表した。
タロー社長は「なぜこういう形になったかというと、去年の11月ごろから『フォーエイト48としてのゴールは何なのか』ということをメンバーで話し合ってきました。その中でこのままグループ活動を続ける形だったり1回活動を休止するという意見もたくさん出ました」と振り返り、アマリザも「これは簡単に決めた決断ではなくてほんまに今日まで話し合いをした結果遅くなってしまった」と経緯を説明した。
◆フォーエイト48、活動終了を発表
いつも通りの挨拶からスタートしたフォーエイト48。こたつが「いつもフォーエイト48を観ていただき本当にありがとうございます。本日は皆さんにお伝えしたいことがあり動画を回しています。フォーエイト48は2026年6月23日をもって活動を終了します」と報告。「突然のご報告となってしまい申し訳ありません」とメンバー全員で頭を下げた。
◆フォーエイト48、結成7周年に活動終了の理由
2025年11月〜2026年2月の間、LINEのトークだけでなく直接会って話し合いを重ねたというメンバー。あみかは「本当は報告後すぐに活動を終えるという選択肢もあったんですけど、話し合いの中でまだやりたいことだったり、それを全力でやり切りたいという思いが皆一緒だったのでこういう形になりました」と活動終了日が先になった理由にも言及。永ennのアリスは「6月23日はフォーエイト48の結成日で今年で7年を迎える大切な日で、その日まで活動を続けたいという皆の願いがあった」と伝えた。
わかゔぁは「できることは限られてきますが、応援してくれた皆様が見届けてあげようと思ってもらえるような残りの4ヶ月大切にしていきますのでよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけ。こたつが「フォーエイト48らしさをしっかり出して皆さんに楽しんでもらえるような動画をたくさん上げていくので今後ともよろしくお願いします！」と締めくくった。
◆YouTuberグループ・フォーエイトって？
2019年、クリエイターやアーティストたちで結成された男女混合グループ。現在のメンバーはわかゔぁ、永ennのアリス、アマリザ、こたつ、あみか、タロー社長の6人。現在、YouTubeのチャンネル登録者数は現在188万人を突破している。（modelpress編集部）
