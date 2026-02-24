【マジンガーZ】新興メーカー・ココパスタジオのデフォルムド・ワールド第1弾アイテム登場！
新興フィギュア・メーカー、ココパスタジオ（COCOPA STUDIO）によるSDフィギュアシリーズ「デフォルムド・ワールド」の第1弾商品として、「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」が、直販サイト「タイムリミット・フィギュア」にて、2月28日（土）の8：00より販売される。
COCOPA STUDIOは、フィギュア・クリエイターであるマイティ・オー（Mighty Ō）によって設立された新進のフィギュアメーカー。これまで、国内外のメーカーにおいて造形を手がけ、その精緻な造形力と独自のバランス感覚で高い評価を得てきた。COCOPA STUDIOでは、「デフォルメ造形に新たな価値を与える」ことをコンセプトに、対象が本来持つ存在感と魅力を再構築する造形表現を追求している。本作「デフォルムド・ワールド マジンガーZ」は、その造形哲学を初めて具現化した、同スタジオにとってのデビューコレクションとなる。
そして「デフォルムド・ワールド（Deformed World）」は、COCOPA STUDIOが展開するSDフィギュアシリーズ。デフォルメの持つ親しみやすさと、精密造形による存在感の両立をテーマに、キャラクターやメカの本質的な魅力を独自のバランスで再構築することを目的としている。また頭身や比率を再設計することで、新たな魅力を引き出すと同時に、元となる存在の象徴性を損なわない造形を追求している。コレクションとしての満足感と、手に取った瞬間に愛着が生まれる造形体験の両立を目指したシリーズだ。
そのシリーズ第1弾がスーパーロボットの原点『マジンガーZ』。SDならではの愛らしさと存在感を高次元で両立した「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」が堂々登場する。注目のポイントは、SDならではのかわいさと、「マジンガーZ」本来の力強さを両立した、緻密に設計された理想的なバランス造形。
ホバーパイルダーは、磁石内蔵により着脱が可能。劇中さながらの「パイルダー・オン」が再現できる。また右腕パーツにも磁石による着脱ギミックを実装しており、必殺技「ロケットパンチ」のアクションが楽しめる。
頭部・胴体・四肢の比率とシルエットを徹底的に追求し、どの角度から見ても完成度の高い造形美を実現。
コンパクトなサイズの中に造形密度と存在感を凝縮し、コレクション性とディスプレイ性を兼ね備えた高品質フィギュアだ。
デフォルメ造形における、ひとつの到達点。「マジンガーZ（デフォルムド・ワールド）」をぜひ実際に手に取って胆嚢してほしい。
（C） Go Nagai/Dynamic Planning
