Netflix独占配信中のアニメ映画「超かぐや姫！」が2026年2月24日にXで、作品に関連する場所に訪れる「聖地巡礼」について、「私有地・学校等への無断立ち入り」などについて注意喚起した。

「節度ある行動を心よりお願い申し上げます」

「超かぐや姫！」の聖地巡礼を巡っては、あるユーザーのSNS投稿が2月22日ごろから波紋を広げていた。この投稿では、私有地とみられるアパートを写真で公開し、「超かぐや姫」などとハッシュタグをつけていた（24日時点で削除済み）。

こうした中、同作品の公式アカウントが24日、「『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い」と題した注意喚起をXに投稿。

「本作品に関連のある場所へご訪問される皆さまに大切なお願いがございます」とした上で、「これらの場所は地域の方々の大切な生活の場になりますので、以下の事項をお守りいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

「禁止事項および遵守いただきたいマナー」として次の5点を挙げた。（1）私有地・学校等への無断立ち入り（2）無許可での撮影・配信等プライバシーを侵害する行為（3）深夜・早朝の訪問や騒音・迷惑行為（4）ゴミのポイ捨て・器物破損（5）その他地域の方々の生活や店舗営業に支障をきたす行為――となっている。

最後に、「マナーをお守りいただき、節度ある行動を心よりお願い申し上げます」と締めくくった。「超かぐや姫！」の公式アカウントは、英語や中国語でも同様の注意喚起を行っている。