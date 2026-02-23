ブンデス、プレミア移籍失敗→トルコで大活躍！韓国代表FWが日本の名作主人公と重ねる声に反応「ツバサと比較はできないよ」
セルティックで古橋亨梧らと、ヘンクで伊東純也と共闘した韓国代表FWが絶好調だ。
現在24歳のオ・ヒョンギュは、今冬にトルコの強豪ベジクタシュに移籍。すると、オーバーヘッド弾を炸裂させたデビュー戦を皮切りに、ここまで３試合連続でゴールをマークしている。
現地トルコのメディア『TRT Spor』などによれば、そのド派手な活躍から、日本の名作『キャプテン翼』の主人公・大空翼と重ねるファンが続出しているようだ。本人はこの状況をどう捉えているのか。
オ・ヒョンギュは、２月22日にホームで行なわれたギョズテペ戦後にインタビューに対応。まず自身の好調ぶりに関して「ベジクタシュに来る前、毎試合ゴールを決めることを夢見ていた。今のところ、それを達成できている。ここでピッチに立つと、まるで我が家や韓国にいるような気分になる。ここの雰囲気と、皆が僕を受け入れてくれるおかけでとても良い気分だ」と語った。
そして『キャプテン翼』の話題にも触れ、「どうやって僕とツバサを比べるんだ？ もちろん彼は漫画のキャラクターだ。僕も毎試合、オーバーヘッドで素晴らしいゴールを決めたい。自分自身をツバサと比較するなんてできないよ」と思いを伝えた。
昨夏には、膝の故障歴があったためにブンデスリーガのシュツットガルト移籍が契約目前で破談となったオ・ヒョンギュ。今冬もプレミアリーグのフルアム行きが取り沙汰されながら、欧州５大リーグ挑戦を逃したなか、トルコでキャリアを一気に加速させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大空翼と重ねる人が続出…韓国代表FWがデビュー戦で炸裂させたオーバーヘッド弾
現在24歳のオ・ヒョンギュは、今冬にトルコの強豪ベジクタシュに移籍。すると、オーバーヘッド弾を炸裂させたデビュー戦を皮切りに、ここまで３試合連続でゴールをマークしている。
現地トルコのメディア『TRT Spor』などによれば、そのド派手な活躍から、日本の名作『キャプテン翼』の主人公・大空翼と重ねるファンが続出しているようだ。本人はこの状況をどう捉えているのか。
オ・ヒョンギュは、２月22日にホームで行なわれたギョズテペ戦後にインタビューに対応。まず自身の好調ぶりに関して「ベジクタシュに来る前、毎試合ゴールを決めることを夢見ていた。今のところ、それを達成できている。ここでピッチに立つと、まるで我が家や韓国にいるような気分になる。ここの雰囲気と、皆が僕を受け入れてくれるおかけでとても良い気分だ」と語った。
昨夏には、膝の故障歴があったためにブンデスリーガのシュツットガルト移籍が契約目前で破談となったオ・ヒョンギュ。今冬もプレミアリーグのフルアム行きが取り沙汰されながら、欧州５大リーグ挑戦を逃したなか、トルコでキャリアを一気に加速させられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大空翼と重ねる人が続出…韓国代表FWがデビュー戦で炸裂させたオーバーヘッド弾