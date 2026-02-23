極上のキレと香りに酔いしれる！【旭酒造】の情熱が詰まった日本酒がAmazonで販売中！
一口で世界が変わる至福の瞬間！【旭酒造】が贈る最高峰の日本酒がAmazonで販売中！
最高の酒米といわれる山田錦を45%まで磨いて醸した純米大吟醸。きれいで新鮮な味と柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを保っている。何より、酒のある楽しい生活を提案する酒蔵であり続けたいと考えている。生活の、一つの道具として楽しんで頂ける酒を目指して、「獺祭」(だっさい)を醸している。
最高の酒米といわれる山田錦を45%まで磨き上げて醸した一品である。きれいで新鮮な味と、柔らかで繊細な香りが絶妙なバランスを保っている。口当たりがよく、米のやわらかな甘味を感じることができる。
機械を使わず人の手による製麹や、0.1度単位の精密な温度管理など、徹底したこだわりによって造られている。低温長期発酵の形態を取り、酵母の生存限界ギリギリの温度からスタートさせる高度な技法が用いられている。
「味わうための酒」を目標に掲げ、酔うためや売るためだけではない真の美味しさを追求している。日本酒が苦手な方からお酒好きな方まで幅広く好まれる仕上がりで、日常の食卓を贅沢に彩る道具として最適である。
一升瓶のたっぷりとした容量で、いつもの晩酌をより豊かな時間へと変えてくれる。純米大吟醸ならではのフルーティな香りと中辛口の味わいが特徴で、贈り物としても非常に高い人気を誇る信頼の銘柄である。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
