ぐ～チョコランタンがサンキューマートに登場♡全28種

いつ来てもALL390円（税込429円）で“カワイイ”が手に入るサンキューマートから、懐かしの「ぐ～チョコランタン」とのコラボ雑貨が登場します。パステルブルーを基調に、“お昼寝タイム”をテーマにしたやさしいデザインで展開。公式オンラインショップでは2026年2月19日（木）12:00より先行予約がスタートし、店頭では3月中旬より入荷次第販売されます♡

パステルブルーの全28アイテム

今回のコラボは、うたたね姿がキュートなスプー、アネム、ズズ、ジャコビをデザインに落とし込んだラインナップ。

パステルブルーを基調としたやさしい色合いで、子どもから大人まで楽しめる全28アイテムがそろいます。

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）。毎日の暮らしに取り入れやすい価格帯も魅力です。

OPAQUE.CLIP×HELLO KITTYキラふわ限定コラボ小物登場

日常使いできる推しグッズ

ダイカットポーチ、ティッシュポーチ、アクリル前髪クリップ、コンパクトミラーは各390円（税込429円）。

カラビナ付きのダイカットポーチは持ち歩きにも便利で、ティッシュポーチは小物入れとしても活躍します。前髪クリップやコンパクトミラーは身だしなみを整えるのにぴったり。

Tシャツ、エコバッグ、洗濯ネット2Pも各390円（税込429円）。やわらかな着心地のTシャツはルームウェアにもおすすめで、エコバッグや洗濯ネット2Pは毎日の生活シーンで重宝するアイテムです。

さらにリングノートやフレークステッカーなどの文具アイテムも展開します。

予約・販売スケジュール

【WEB先行予約受付】

予約受付期間：2026年2月19日（木）12:00～

販売場所：公式オンラインショップ

【店頭販売】

販売開始日：2026年3月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

販売場所：サンキューマート各店舗

懐かしさと可愛さにときめく♡

2000年から2009年にかけて放送された人形劇「ぐ～チョコランタン」。当時を知る世代には懐かしく、今の世代には新鮮に映るキャラクターたちが、日常使いしやすいアイテムになって登場します。

お財布にやさしい390円（税込429円）で手に入るこの機会に、心ときめく推しグッズをぜひチェックしてみてください♡