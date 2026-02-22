フィギュアエキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。最初に登場したのは、地元イタリア出身のゲストスケーター、カロリーナ・コストナーさん。きらびやかな白い衣装の変化が話題になった。

コストナーさんは、大歓声を浴びながら白と黒の渦巻き模様の衣装で登場。壮大な音楽に乗って柔らかいスケーティングを披露していたが、リンク上に雪の結晶が浮かぶ演出が施されると、衣装がチェンジ。きらびやかな装飾が施された純白のドレス風の衣装へと早変わりした。

X上には、ファンからの「お！衣装変わった！」「衣装変わった！現役かな」「コストナーさん知らない間に衣装もチェンジしていた！」「現役の時もやけどコストナー女史の衣装オシャンやな」など、見事な変化に対する驚きの声が相次いで書き込まれた。

現在39歳のコストナーさんは、五輪に4大会連続で出場し、2014年ソチ大会では銅メダリストに輝いている。日本の鍵山優真のコーチを務めることでも知られる。



（THE ANSWER編集部）