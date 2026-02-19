『地獄先生ぬ〜べ〜』第二十一話『妖怪しょうけらが窓から覗く』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第二十一話のあらすじと場面カットが公開。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、2月25日（水）放送の第二十一話『妖怪しょうけらが窓から覗く』のあらすじと場面カットが公開。
＜第二十一話『妖怪しょうけらが窓から覗く』あらすじ＞
5年2組の風間守は広のサッカー友達。人ならざる怪しい影が屋根の上で踊るのを目撃した時から、体調が急激に悪化。怖くなった彼は担任の律子先生ではなくぬ〜べ〜に相談する。普段の頼りないぬ〜べ〜しか知らない律子は憤慨するが、入院した風間を見舞いに訪れた病室で、自身もまた生徒を襲う妖怪の姿を目撃してしまう。
＞＞＞第二十一話の場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
